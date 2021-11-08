Укравтодор завершив будівництво ділянки київської траси на Черкащині

Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.



"Завершено капітальний ремонт та реконструкцію автодороги національного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь від межі Київської та Черкаської областей до закінчення обходу міста Золотоноша. Загалом капітально відремонтовано майже 40 км автошляху", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що днями було завершено капітальний ремонт останньої ділянки від межі з Київською областю і до повороту на Канів у с. Софіївка Золотоніського району.



Відтак, зауважили у пресслужбі, повністю завершено капітальний ремон автошляху з Черкас до Києва лівим берегом. Тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину.



Укравтодор також завершив реконструкцію обходу міста Золотоноша, де встановлено сучасне освітлення, розширено дорожнє покриття, влаштовано додаткові смуги руху. На цій ділянці реконструйовано шляхопровід через залізничну колію та міст через річку Золотоношка.



Крім того, на ділянці автодорги Н-08 біля села Піщане капітально відремонтовано міст через річку Супій.



За інформацією пресслужби, траса Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь є автомобільним шляхом національного значення проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Протяжність національної автодороги в області становить 88,5 км.



Загалом до кінця 2021 року у Черкаській області Укравтодор планує відремонтувати 259 км доріг державного значення.