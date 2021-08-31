Укравтодор завершив ремонт двох доріг до Шацьких озер

Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.



"На сьогодні відремонтовано 48,7 км цих територіальних автошляхів. Відновлені дороги Т-03 та Т-03 06 вже оцінили чимало українців та іноземців, які в останній місяць літа мандрували мальовничими місцями шацького краю", - йдеться у повідомленні.



Так, було відремонтовано 26 км Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/ від села Піща до села Положеве. Також на всій протяжності - 22,5 км - оновлено дорогу Т-03-06/Т-03-02/ - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - /Т-03-08/ від селища Шацьк до села Любохини.



За словами заступника голови Укравтодору Андрія Івко, маршрути до Шацьких озер стали комфортними та безпечними. З березня підрядні організації відремонтували майже 48 км доріг до природного парку. Івко зазначив, що раніше ці автошляхи мали покриття із щебеню та бруківки, натомість зараз на 48 км влаштовано тришаровий дорожній одяг, що складається з міцної щебенево-піщаної основи та двох шарів з асфальтобетонової суміші. Нове дорожнє покриття має гарантійний термін 15 років.



Крім того, зазначили у пресслужбі, на ці дороги нанесено розмітку, встановлено дорожні знаки, бар'єрне огородження, сигнальні стовпчики, облаштовано посадкові майданчики, встановлено нові і відремонтовано існуючі автопавільйони. У межах населених пунктів прокладено тротуари, а також проведено влаштування узбіч та їх укріплення.



У пресслужбі додали, що Укравтодор також приступив до облаштування вирівнюючого шару з асфальту на майже 10-кілометровій ділянці Положеве - Загорани дороги Т-03-02. На ремонт наступного відрізка цього автошляху від Загоран до Любомиля протяжністю 9,5 км проводиться тендер.



Крім того, Укравтодор ремонтує дорогу Т-03-01 Залісся - /Т-03-02/, що пролягає вздовж північної сторони перлини Шацьких озер - озера Світязь. На ділянці Пульмо - Гряда, протяжністю 5,6 км, укладено перший шар асфальту.



Загалом, підсумували у пресслужбі, до кінця 2021 року Укравтодор планує відновити понад 195 км автомобільних шляхів державного значення у Волинській області.



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