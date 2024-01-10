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Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки

10 січня, 2024 середа
12:33
Україна ЗСУ, мобілізація

Законопроєкт про мобілізацію потрібно збалансувати між примусовими та мотиваційними нормами. Нині документ містить положення, які порушують права людей

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв.

За його словами, пропонується виключити з положень законопроєкту повістки електронною поштою, адже проконтролювати їхнє розсилання неможливо.

"Ми всі отримуємо кожного дня десятки, а то й сотні листів, які потрапляють у спам. Не має бути такої норми, щоб людина несла відповідальність за те, що вона не отримала та не прочитала цей лист", – сказав депутат.

Комітет також наполягає, щоб люди з інвалідністю I, II, III груп або отримували повне відстрочення, або взагалі не підпадали під мобілізацію, додав Чернєв.

"Останнім тижнем наш комітет працював над тим, щоб усе це збалансувати, щоб законопроєкт відповідав і нормам Конституції, і виконував завдання від нашого Міністерства оборони щодо мобілізації", – зазначив він.

Водночас зниження призовного віку з 27 років до 25 у законопроєкті планують залишити.

За словами нардепа, документ містить 200 сторінок, тому робота над його удосконаленням займе якийсь час.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Проєктом закону пропонується:

  • удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • зміну призовного віку з 27 до 25 років;
  • надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
  • виключення строкової військової служби — як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;
  • встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас, такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
  • запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
  • запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
  • встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
  • залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть:

  • особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • люди, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи, визнаної судом недієздатною;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
  • вагітні жінки;
  • тільки чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);
  • докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  • наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;
  • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби в запас у зв’язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з-поміж громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;
  • право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

Читайте також: Служу народу України? Про що законопроєкт про мобілізацію та чому українці критикують його

Верховна Рада
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
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