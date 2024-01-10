Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв.

За його словами, пропонується виключити з положень законопроєкту повістки електронною поштою, адже проконтролювати їхнє розсилання неможливо.

"Ми всі отримуємо кожного дня десятки, а то й сотні листів, які потрапляють у спам. Не має бути такої норми, щоб людина несла відповідальність за те, що вона не отримала та не прочитала цей лист", – сказав депутат.

Комітет також наполягає, щоб люди з інвалідністю I, II, III груп або отримували повне відстрочення, або взагалі не підпадали під мобілізацію, додав Чернєв.

"Останнім тижнем наш комітет працював над тим, щоб усе це збалансувати, щоб законопроєкт відповідав і нормам Конституції, і виконував завдання від нашого Міністерства оборони щодо мобілізації", – зазначив він.

Водночас зниження призовного віку з 27 років до 25 у законопроєкті планують залишити.

За словами нардепа, документ містить 200 сторінок, тому робота над його удосконаленням займе якийсь час.