Нардеп Мазурашу вийшов із партії "Слуга Народу"
Нардеп Георгій Мазурашу вийшов із партії "Слуга Народу", проте має намір залишитись у фракції попри те, що колеги не підтримують його законодавчі ініціативи
Про це він написав у Facebook.
Нардеп став безпартійним ще 24 січня, однак повідомив про це тільки зараз.
Мазурашу зазначив, що вступив до партії у 2021 році, аби очистити владу, але його надії не виправдалися.
"Щодо фракції "Слуги Народу". Я залишаюсь у рідній фракції. Не дуже хотілось би виходити, хоча реально вже достатньо некомфортно перебувати там разом із деякими особами, які, на мою думку, працюють проти інтересів України та народу. А головне - за 4 роки 5 місяців і 12 днів роботи в парламенті рідна фракція жодного разу не підтримала жодну мою законодавчу ініціативу", - написав політик.
Він обурений тим, що понад 70 його законопроєктів залишилися без уваги, в тому числі альтернативний до законопроєкту про мобілізацію. Урядовий законопроєкт Мазурашу назвав антиконституційним та антинародним.
-
У вересні 2023 року Мазурашу зареєстрував законопроєкт, який передбачає, що громадяни, які здобувають професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту на контрактній основі, можуть за власним бажанням погоджуватися на призов на військову службу. У такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти безплатно. На думку Мазурашу, така ініціатива є додатковим стимулом для громадян ставати на захист Батьківщини.
-
У листопаді Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким запропонував звільняти від мобілізації волонтерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.03
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе