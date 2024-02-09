Нардеп Мазурашу вийшов із партії "Слуга Народу"

Про це він написав у Facebook.

Нардеп став безпартійним ще 24 січня, однак повідомив про це тільки зараз.

Мазурашу зазначив, що вступив до партії у 2021 році, аби очистити владу, але його надії не виправдалися.

"Щодо фракції "Слуги Народу". Я залишаюсь у рідній фракції. Не дуже хотілось би виходити, хоча реально вже достатньо некомфортно перебувати там разом із деякими особами, які, на мою думку, працюють проти інтересів України та народу. А головне - за 4 роки 5 місяців і 12 днів роботи в парламенті рідна фракція жодного разу не підтримала жодну мою законодавчу ініціативу", - написав політик.

Він обурений тим, що понад 70 його законопроєктів залишилися без уваги, в тому числі альтернативний до законопроєкту про мобілізацію. Урядовий законопроєкт Мазурашу назвав антиконституційним та антинародним.