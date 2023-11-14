Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
Народний депутат України від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує звільняти від мобілізації волонтерів
Відповідний документ перебуває на розгляді профільного комітету ВР.
Метою законопроєкту названо сприяння волонтерському руху.
Нардеп пропонує прописати в законі, що мобілізації не підлягають волонтери, які відповідають наступним критеріям:
- громадянин України військовозобов’язаного віку та стану, який працює (не менш як на 0,75 ставки);
- який займається підприємницькою діяльністю (і не має податкових заборгованостей);
- офіційно займається волонтерською діяльністю (входить до Реєстру волонтерів, має посвідчення волонтера затвердженого зразка);
- має підтверджувальні документи, що у поточному або попередньому місяці здійснював волонтерську діяльність.
Варто зазначити, що у вересні Мазурашу зареєстрував законопроєкт, який передбачає, що громадяни, які здобувають професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту на контрактній основі, можуть за власним бажанням погоджуватися на призов на військову службу. У такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти безплатно.
На думку Мазурашу, така ініціатива є додатковим стимулом для громадян ставати на захист Батьківщини.
Що відомо про мобілізацію в Україні
Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.
"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.
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