Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме

Про це повідомляє "Суспільне Культура".

Як розповіли член правління Суспільного Мовлення і керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько, сам текст зʼявиться напередодні події.

"Тексту ще немає. Текст у процесі народження. Текст з'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями", — уточнила Шелудько.

Євгенія Кузнєцова — українська письменниця, у її доробку художні романи "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі", а також нонфікшн про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбук про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопис "Історія українського борщу".

Роман "Драбина" став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025 році. Крім того, Євгенія перекладає з англійської, німецької та іспанської й має науковий ступінь у галузі міжнародних та міжкультурних досліджень. Як науковиця вона досліджує питання взаємовпливу суспільства і медіа.

Наталія Сумська — українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановах творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.

"Часто люди кажуть, що для них участь у Радіодиктанті — це спосіб показати, що вони поважають, підтримують українську мову. Це особливо цінно, бо Радіодиктант — це вже не просто медіапроєкт, він переріс у масштабний флешмоб", — зазначила Юлія Шелудько.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться до Дня української писемності та мови у понеділок, 27 жовтня об 11:00.

Радіодиктант можна буде прослухати

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".

Радіодиктант національної єдності проводять з 2000 року.

