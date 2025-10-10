Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме
Авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст читатиме акторка Наталія Сумська
Про це повідомляє "Суспільне Культура".
Як розповіли член правління Суспільного Мовлення і керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько, сам текст зʼявиться напередодні події.
"Тексту ще немає. Текст у процесі народження. Текст з'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями", — уточнила Шелудько.
Євгенія Кузнєцова — українська письменниця, у її доробку художні романи "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі", а також нонфікшн про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбук про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопис "Історія українського борщу".
Роман "Драбина" став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025 році. Крім того, Євгенія перекладає з англійської, німецької та іспанської й має науковий ступінь у галузі міжнародних та міжкультурних досліджень. Як науковиця вона досліджує питання взаємовпливу суспільства і медіа.
Наталія Сумська — українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановах творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.
"Часто люди кажуть, що для них участь у Радіодиктанті — це спосіб показати, що вони поважають, підтримують українську мову. Це особливо цінно, бо Радіодиктант — це вже не просто медіапроєкт, він переріс у масштабний флешмоб", — зазначила Юлія Шелудько.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться до Дня української писемності та мови у понеділок, 27 жовтня об 11:00.
Радіодиктант можна буде прослухати
- на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
- наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на YouTube-каналі Українського Радіо;
- на Facebook-сторінках Суспільного;
- а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".
Радіодиктант національної єдності проводять з 2000 року.
