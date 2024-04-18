Шмигаль попередив про ймовірність Третьої світової війни, якщо Україна програє РФ
Якщо Україна зазнає поразки у війні проти російських окупантів, це може призвести до початку Третьої світової
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав BBC.
"Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни", – заявив він.
Очільник уряду висловив "обережний оптимізм" щодо надання Україні американського пакета підтримки на $60 млрд. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.
"Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні", – наголосив Шмигаль.
- Нещодавно конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Джонсон планує тиснути на членів конгресу, аби ухвалити законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.
- При цьому уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що Києву потрібно надсилати озброєння. За виділення фінансової допомоги вона не голосуватиме.
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