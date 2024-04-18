Шмигаль попередив про ймовірність Третьої світової війни, якщо Україна програє РФ

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав BBC.

"Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни", – заявив він.

Очільник уряду висловив "обережний оптимізм" щодо надання Україні американського пакета підтримки на $60 млрд. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.

"Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні", – наголосив Шмигаль.