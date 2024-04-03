Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Фінляндією

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Сьогодні ми з президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії", - написав він.

Зазначається, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ. Так, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України, бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.

Очікується, що Гельсінкі допомагатимуть Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури. Також країна візьме участь у лікуванні українських військових.

У пресслужбі президента уточнили, що документ містить "потужні блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності".

В угоді також прописано, що Фінляндія всіляко підтримує вступ України до ЄС і НАТО.

Зеленський подякував фінському колезі за підтримку України, розмір якої з початку повномасштабної війни й станом на зараз сягнув уже майже 2 млрд євро.

Текст угоди доступний за посиланням.

12 липня 2023 року країни G7 узгодили спільну декларацію, в якій вказано параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що в декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи. Станом на сьогодні Україна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

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