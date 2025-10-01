Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"З точки зору стратегії, наразі лінія фронту практично стабілізована. Відбуваються бої місцевого значення. Це той глухий пункт, про який свого часу казав командувач Залужний, що рано чи пізно війна перейде в таку фазу. Тобто зараз жодна зі сторін не може досягти суттєвих успіхів - ні росіяни у наступі, ні ми в контрнаступі. Тобто війна переходить у війну на виснаження, у позиційну війну. Що буде далі?" - зауважив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, президент Зеленський представив Трампу план, у якому передбачено проведення наступальних дій та контрударів. Україна також розраховує на додаткове озброєння від партнерів для знищення російських тилів і ураження військових об'єктів на території РФ.

"Але бити потрібно не вглиб території РФ, а треба вражати саме ті військові російські об'єкти, до яких ми можемо дотягнутися і які підживлюють російську лінію фронту.

Тому поки що можна констатувати, що війна переходить у війну на виснаження. І якщо дійсно, як стверджують європейські країни та США, ми отримуватимемо підтримку як східний фланг Європи, то РФ виснажиться швидше, навіть з урахуванням допомоги Китаю чи КНДР", - наголосив Гетьман.