Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман
Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман

Оксана Ліховід
1 жовтня, 2025 середа
11:07
Війна в Україні переходить у фазу боротьби на виснаження, де жодна зі сторін не може досягти суттєвих результатів

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"З точки зору стратегії, наразі лінія фронту практично стабілізована. Відбуваються бої місцевого значення. Це той глухий пункт, про який свого часу казав командувач Залужний, що рано чи пізно війна перейде в таку фазу. Тобто зараз жодна зі сторін не може досягти суттєвих успіхів - ні росіяни у наступі, ні ми в контрнаступі. Тобто війна переходить у війну на виснаження, у позиційну війну. Що буде далі?" -  зауважив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, президент Зеленський представив Трампу план, у якому передбачено проведення наступальних дій та контрударів. Україна також розраховує на додаткове озброєння від партнерів для знищення російських тилів і ураження військових об'єктів на території РФ.

"Але бити потрібно не вглиб території РФ, а треба вражати саме ті військові російські об'єкти, до яких ми можемо дотягнутися і які підживлюють російську лінію фронту.

Тому поки що можна констатувати, що війна переходить у війну на виснаження. І якщо дійсно, як стверджують європейські країни та США, ми отримуватимемо підтримку як східний фланг Європи, то РФ виснажиться швидше, навіть з урахуванням допомоги Китаю чи КНДР", - наголосив Гетьман.

  • За добу війни в Україні 30 вересня російська армія втратила 920 військових, а також 13 артилерійських систем і танк.
2025, середа
1 жовтня
11:38
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через негоду 48 населених пунктів без світла: стан енергосистеми 1 жовтня
11:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації
11:21
Унаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено склад видавництва "Смакі", дрон влучив у будівлю
11:02
Збір на дрони для 50 полку НГУ
11:00
Аналітика
мобілізація, військовий квиток
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
10:56
З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах
10:55
стіна на кордоні між Південною та Північною Кореями
"Корейській варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії": експерт Їжак про можливі сценарії закінчення війни
10:44
Польща
РФ та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити Україну, – ISW
10:40
погода, Львів
Очікуються температурні контрасти, на Одещині без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 2 жовтня
10:31
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
В Криму чимало ворожих систем ППО, але мало води й палива, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
10:29
СБУ затримала двох агентів ГРУ, які коригували обстріли Краматорська і Слов'янська
10:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кремль просуває серед росіян наратив "Росія проти Заходу", а Зеленський б'є на сполох через ситуацію на ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:11
ППО
ППО вночі 1 жовтня знешкодила 44 російські дрони
10:10
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:04
OPINION
Чи наблизять мир українські ракети
09:49
"Піратський конвой": Андрющенко показав воєнні катери РФ, які проводять судна з українським зерном під Кримським мостом
09:48
Ексклюзив
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росіяни цілеспрямовано обирають для ударів густонаселені райони великих міст, - авіаційний експерт Хазан
09:32
Румунія, прапор Румунії
Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО
09:08
Ексклюзив
дипломати
Урок Мюнхенської угоди 1938: поступки агресору лише посилюють ескалацію війни, – європейські дипломати
09:00
Оновлено
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: загинули 9 людей, серед них дитина
09:00
Партнерський матеріал
Євгенія Болотова, фармацевт аптеки "Бажаємо здоров’я"
Працювала до останнього під обстрілами: історія фармацевта з Донеччини
08:37
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Удар РФ по Дніпру дронами 30 вересня: відомо про 1 загиблого та 31 пораненого
08:29
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 155 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Від козацьких часів до сучасної війни: як свято Покрови та День захисників стали символами української духовності та сили
08:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
08:02
OPINION
Чи зможе Путін реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики
07:47
конгрес США
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування
07:45
Аналітика
Афганістан у цифровій темряві: чому таліби відключили інтернет 42 млн людей і чи спалахнуть протести
07:23
Ексклюзив
Подолання ПТСР та відновлення ментального здоров’я: як реабілітація середньовічним боєм допомагає ветеранам
07:21
втрати окупантів
Сили оборони за минулу добу ліквідували 920 окупантів і 13 артсистем РФ
06:58
Трампа зі Стуббом
Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ
06:22
Норвегія
У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту
06:01
принцеса Анна
Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни
05:25
Атака РФ на Харків 1 жовтня
РФ ударила КАБами по Харкову: відомо про 6 постраждалих, виникли пожежі торгових павільйонів на площі 500 м кв
00:15
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
2025, вiвторок
30 вересня
23:46
Крістен Міхал
Премʼєр Естонії Міхал вважає, що РФ вторгненнями БПЛА намагається відволікти ЄС від України
22:54
Польща
На півночі Польщі виявили уламок російського БПЛА
22:28
Бундесвер
На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
Більше новин
