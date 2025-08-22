Боротьба і кохання: на Еспресо телепрем'єра фільму “Іван і Марта” про дисидента Дзюбу та його дружину

Режисер фільму - Сергій Буковський, лауреат Шевченківської премії та премії імені Василя Стуса.

У фільмі - про тих, хто ніс світло в найтемніші періоди української історії, хто не корився радянському режимові, зберігаючи власну гідність, хто боровся за незалежність України попри всі загрози.

Стрічка Сергія Буковського проливає світло на те, як формувалось коло талановитих однодумців-інтелектуалів, чим жили українські шістдесятники між Києвом та Львовом і як вони обрали шлях опору режиму, за який багатьом довелось заплатити дорогу ціну.

Герої фільму та режисер Сергій Буковський

Іван Дзюба - легенда українського спротиву. Його програмний текст “Інтернаціоналізм чи русифікація” вплинув на весь рух українських дисидентів і став маніфестом дисидентського руху.

Пережити репресії та не втратити віри Дзюбі допомагала Марта - його дружина, надійна опора й любов усього життя.

Музику для фільму написав італійський композитор Сандро ді Стефано, представник "нової європейської школи кіномузики", на чиєму рахунку понад 50 світових нагород. Він створив музику до фільму безплатно, висловлюючи підтримку Україні в боротьбі за свободу.

Фільм вийшов у кінопрокат наприкінці 2023 року за інформаційної підтримки Еспресо.

Іван Дзюба помер 22 лютого 2022 року, за два дні до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Його рідна Миколаївка на Донеччині тимчасово окупована росіянами.

Телевізійна прем'єра "Іван і Марта" 24 серпня, о 21.00, завершить спеціальний етер телеканалу Еспресо, присвячений Дню Незалежності.