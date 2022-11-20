Укренерго: 21 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення

Про це інформує НЕК "Укренерго" на фейсбук.

Зазначається, що на вихідних українці зменшили споживання електроенергії, попри похолодання. Незважаючи на це, 21 листопада, з 00:00 до 24:00, у всіх регіонах України застосовуватимуть планові відключення.

Аварійні відключення на понеділок Укренерго не прогнозує.

Перелік регіонів із графіком погодинних відключень доступний за посиланням.

Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", - наголошують в установі.

Нагадаємо, фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. Планується, щоб відключення за графіком тривали не більше ніж 1-2 години.

Київська ОВА спростувала фейк про продовження експорту української електроенергії ЄС, це було зроблено 11 жовтня 2022 року за рішенням Міністерства енергетики після першої атаки ворога на енергосистему.

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