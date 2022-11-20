Укренерго: 21 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення
З 00:00 21 листопада в усіх областях України застосовуватимуть графік планових відключень, попри менші обмеження енергопостачання на вихідних
Про це інформує НЕК "Укренерго" на фейсбук.
Зазначається, що на вихідних українці зменшили споживання електроенергії, попри похолодання. Незважаючи на це, 21 листопада, з 00:00 до 24:00, у всіх регіонах України застосовуватимуть планові відключення.
Аварійні відключення на понеділок Укренерго не прогнозує.
Перелік регіонів із графіком погодинних відключень доступний за посиланням.
Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", - наголошують в установі.
- Нагадаємо, фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. Планується, щоб відключення за графіком тривали не більше ніж 1-2 години.
- Київська ОВА спростувала фейк про продовження експорту української електроенергії ЄС, це було зроблено 11 жовтня 2022 року за рішенням Міністерства енергетики після першої атаки ворога на енергосистему.
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