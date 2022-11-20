Київська ОВА спростувала фейк про те, що Україна продовжує експорт електроенергії до ЄС
У Київській ОВА наголосили, що Україна припинила експорт енергії з 11 жовтня 2022 року за рішенням Міністерства енергетики після першої атаки ворога на енергосистему
Про це Київська ОВА пише у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що у ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, нібито Україна продовжує експортувати електроенергію до країн ЄС, що і викликало масові відключення. Регіональна влада спростовує цей фейк та нагадує, що обмеження споживання – це наслідки ворожих ударів по енергосистемі України.
В Київській ОВА зазначають, що це вже шоста подібна масована атака за тиждень.
"Подібна спекуляція – яскравий приклад дезінформації та елемент інформаційної війни, яку веде проти нас ворог", - йдеться у повідомленні.
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Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.
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