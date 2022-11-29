Укренерго має можливості вмикати світло на 5-6 годин на день усім споживачам, - Шмигаль
Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло по 5-6 годин на добу всім споживачам
Про це на засіданні Кабміну 29 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, крім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, який корегується обмеженнями споживання", - запевнив він.
За словами очільника уряду, попри цей дефіцит, є змога давати людям світло по 5-6 годин на добу.
"Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоби рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - наголосив Шмигаль.
- 29 листопада у Києві, а також на Київщині й Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії, графіки стабілізаційних вимкнень не діють.
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