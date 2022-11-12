Про це повідомляє Укренерго у telegram.

"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на частину електромереж", - пояснили в Укренерго.

Там додали, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тому аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

В Укренерго зазначили, що після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення. В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.

У ніч проти 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.

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