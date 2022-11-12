Укренерго попередило про аварійні відключення електроенергії у Києві та 8 областях
У суботу 12 листопада здійснюватимуться аварійні відключення електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях
Про це повідомляє Укренерго у telegram.
"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на частину електромереж", - пояснили в Укренерго.
Там додали, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тому аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.
В Укренерго зазначили, що після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення. В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.
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