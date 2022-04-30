Укренерго відновило надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження

Про це йдеться у фейсбуці Укренерго.



"Сьогодні (30 квітня, - ред.) відновлено надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження. Вдень включено в роботу останню необхіну для цього лінію електропередачі 330 кВ", - заявили у відомстві.



У ніч на 30 квітня почала працювати ще одна відновлена лінія 330 кВ на півночі Київської області, що дало змогу підвищити надійність енергопостачання столиці й розпочати підготовку до нового опалювального сезону в регіоні. Зараз відновлюють підстанцію та лінії мережі 750 кВ на Київщині.



"Споживання весь тиждень тримається на стабільному рівні, незважаючи на підвищення температури. Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера", - зауважили в Укренерго.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові намагалися захопити ЧАЕС.

9 березня у МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС.

Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу. Вони вирили окопи в Рудому лісі - найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я. А вже 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі.

Також росіяни знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.

Між ЧАЕС і МАГАТЕ відновили прямий зв'язок.

На ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.

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