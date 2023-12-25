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Укрнафта запустила свердловину, добовий дебіт якої становить 51,4 тонни

25 грудня, 2023 понедiлок
19:22
Економіка

ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу на сході України нову свердловину з початковим дебітом 51,4 тонни на добу

Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.

"У процесі буріння задіяли власні розробки: відділ промислової хімії та аналізу керна на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів. Це дозволило зменшити коефіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень", - зауважив Корецький.

Також він зазначив, що загальна глибина нової розвідувальної свердловини - 2919 метрів, а початковий дебіт становить 51,4 тонни на добу.

"У розрізі свердловини розкрито ще три перспективних поклади в серпухівських та башкирських відкладах. Тому після відпрацювання нижчезалягаючих покладів, буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти покладу у башкирських відкладах", - додав гендиректор підприємства.

  • У цьому році Укрнафта запустила три свердловини на одному родовищі на Львівщині.
Україна
нафта
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