Про це інформує Укроборонпром.

У деяких засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що Укроборонпром закуповував моторну оливу для певних видів броньованої техніки у ТОВ "Торговий дім "Агрінол", власником якого є депутат від ОПЗЖ Олександр Пономарьов. Держконцерн спростував ці дані.



"ДК "Укроборонпром" дійсно закуповує певні типи моторних олив для певних видів броньованої техніки під час виробництва, модернізації чи її ремонту. Це передбачає технічна документація на ці види ОВТ: тобто для певного виду танків, приміром, потрібен певний тип моторної оливи. Серед переліку олив, передбачених технічною документацією, значиться олива, яку виробляє в тому числі ТОВ "Торговий дім "Агрінол". Однак ДК "Укроборонпром" за час повномасштабного вторгнення не закуповував моторну оливу у зазначеного виробника чи пов'язаних з ним", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що концерн віддав перевагу українській оливі, яка має відповідні характеристики, виготовлена за стандартами якості, та пройшла випробування.

"З часу добровільного переходу ДК "Укроборонпром" на закупівлі через систему Прозорро концерн завжди керувався критерієм співвідношення "ціна - якість", що залишається незмінним і по сьогодні", - розповіли у відомстві та додали, що співпраця з російськими компаніями чи компаніями, які мають бенефіціарів пов'язаних із ворогом, категорично неприйнятна.