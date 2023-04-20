Укрпошта доставила 10-мільйонну посилку "Залізною поштою"
Після 21-річної перерви Укрпошта доставила 10 мільйонів посилок "Залізною поштою"
Про це інформує Укрпошта.
Станом на ранок 20 квітня компанія доставила "Залізною поштою" 10-мільйонну посилку.
"Поштові вагони повернулися до курсування після 21-річної перерви трохи більше як рік тому", - пише пресслужба.
Повідомляється, що нині працює 15 вагонів, серед них три переобладнані тогоріч у вересні.
Доставляють пошту між шістьма великими містами України, зокрема Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Харковом, Дніпром та Києвом.
Найбільш завантаженими поштовими напрямками Укрзалізниця називає Київ, Львів та Дніпро.
Наразі "Залізна пошта" виконала 4013 рейсів, а кількість доставлених посилок в середньому складає 833 тисячі на місяць.
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