Укрпошта доставила 10-мільйонну посилку "Залізною поштою"

Про це інформує Укрпошта.

Станом на ранок 20 квітня компанія доставила "Залізною поштою" 10-мільйонну посилку.

"Поштові вагони повернулися до курсування після 21-річної перерви трохи більше як рік тому", - пише пресслужба.

Повідомляється, що нині працює 15 вагонів, серед них три переобладнані тогоріч у вересні.

Доставляють пошту між шістьма великими містами України, зокрема Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Харковом, Дніпром та Києвом.

Найбільш завантаженими поштовими напрямками Укрзалізниця називає Київ, Львів та Дніпро.

Наразі "Залізна пошта" виконала 4013 рейсів, а кількість доставлених посилок в середньому складає 833 тисячі на місяць.