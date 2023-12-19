Укрпошта позмагається з Поштою Ватикану за найбільш оригінальну різдвяну марку
Щороку десятки поштових служб світу змагаються, хто випустить найбільш оригінальну та цікаву марку до Різдва. Цьогоріч Україна змагатиметься з Поштою Ватикану
Про це написав у Facebook гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
За його словами, "часто перемагає марка Пошти Ватикану, яку запускає Папа Римський у Соборі Святого Петра".
"Проте цього року увага буде прикута до Києва, і ми спробуємо позмагатися, щоб визначити, чия марка вийде кращою", - написав Смілянський.
Він зазначив, що цю марку урочисто запускатимуть 22 грудня, а передзамовити можна від сьогодні онлайн. Це буде остання марка 2023 року. Вартість поштового набору складає 113 грн.
- Раніше цього місяця Укрпошта випустила марку до Дня Миколая і Збройних Сил України.
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