Укрпошта позмагається з Поштою Ватикану за найбільш оригінальну різдвяну марку

Про це написав у Facebook гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

За його словами, "часто перемагає марка Пошти Ватикану, яку запускає Папа Римський у Соборі Святого Петра".

"Проте цього року увага буде прикута до Києва, і ми спробуємо позмагатися, щоб визначити, чия марка вийде кращою", - написав Смілянський.

Він зазначив, що цю марку урочисто запускатимуть 22 грудня, а передзамовити можна від сьогодні онлайн. Це буде остання марка 2023 року. Вартість поштового набору складає 113 грн.