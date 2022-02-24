Укрпошта призупинила роботу, Нова пошта продовжить працювати, де "можливо та безпечно"
У зв’язку з введенням воєнного стану відділення Укрпошти 24 лютого не працюватимуть, Нова пошта продовжить роботу по можливості
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що оскільки наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень, за потреби Укрпошта планує розгортати наземні шляхи доставки.
"Ми продовжуємо працювати там, де це можливо та безпечно для людей", - написав співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у Facebook.
Він звернувся до всіх підприємців із проханням зберігати спокій і працювати.
"Економіку не можна зупиняти ні на мить! Нашим воїнам потрібні ресурси, наша підтримка, спокій та впевненість", - додав Поперешнюк.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе