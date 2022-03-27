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Укрзалізниця анонсувала відновлення кільцевого маршруту електрички в Києві

27 березня, 2022 неділя
18:05
війна з Росією Столична кільцева електричка

Столична кільцева електричка відновить свою роботу та їздитиме щогодини з 6.10 до 18.10, вартість квитка - 15 грн

Про це повідомила Укрзалізниця в Telegramm.

"Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва", – йдеться у повідомленні.

Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) курсуватимуть зранку з 06:10, останній рейс – о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) курсуватимуть з 06:15, останній рейс – о 18:15.

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Повний перелік зупинок електропоїзда: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

В держкомпанії попередили, що обмежать швидкість руху потягів заради безпеки.

Вартість проїзду - 15 грн. Квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті Укрзалізниці. 


Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 54 співробітники Укрзалізниці.

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Укрзалізниця
Київ
електричка
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