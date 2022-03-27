Укрзалізниця анонсувала відновлення кільцевого маршруту електрички в Києві

Про це повідомила Укрзалізниця в Telegramm.



"Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва", – йдеться у повідомленні.



Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) курсуватимуть зранку з 06:10, останній рейс – о 18:10.



Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) курсуватимуть з 06:15, останній рейс – о 18:15.



Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.



Повний перелік зупинок електропоїзда: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.



В держкомпанії попередили, що обмежать швидкість руху потягів заради безпеки.



Вартість проїзду - 15 грн. Квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті Укрзалізниці.

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