Укрзалізниця додала приміські потяги зі столиці
Укрзалізниця розширює кількість приміських потягів у Kyiv City Express. Зокрема, 4 червня додають чотири поїзди за маршрутом Тарасівка — Київ Пас.; Київ Пас. — Яготин; Київ-Волинський — Баришівка і Яготин — Київ-Волинський
Про це інформує в телеграмі Урзалізниця.
З 4 червня потяги курсуватимуть за маршрутом:
Тарасівка – Київ Пас. Відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23.
Київ Пас. – Яготин. Відправлення щоденно о 17:18, прибуття до Яготина о 19:27.
Яготин – Київ-Волинський. Відправлення щоденно о 19:45, прибуття на станцію Київ-Волинський 22:06.
Київ-Волинський – Баришівка. Відправлення щоденно о 05:20, прибуття до Баришівки о 06:50. Також зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття о 08:55.
"Пасажири цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку", – додають у пресслужбі.
Графіки уточнюйте на сайті.
- Крім того, Укрзалізниця призначає новий потяг Перемишль - Запоріжжя з 12 червня.
- 8 червня Укрзалізниця додасть два поїзди з Києва до Житомира.
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