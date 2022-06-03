Про це інформує в телеграмі Урзалізниця.

З 4 червня потяги курсуватимуть за маршрутом:

Тарасівка – Київ Пас. Відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23.

Київ Пас. – Яготин. Відправлення щоденно о 17:18, прибуття до Яготина о 19:27.

Яготин – Київ-Волинський. Відправлення щоденно о 19:45, прибуття на станцію Київ-Волинський 22:06.

Київ-Волинський – Баришівка. Відправлення щоденно о 05:20, прибуття до Баришівки о 06:50. Також зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття о 08:55.

"Пасажири цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку", – додають у пресслужбі.

Графіки уточнюйте на сайті.

Крім того, Укрзалізниця призначає новий потяг Перемишль - Запоріжжя з 12 червня.

8 червня Укрзалізниця додасть два поїзди з Києва до Житомира.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb