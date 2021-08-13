Укрзалізниця достроково завершила ремонт поїзда Hyundai Rotem, що зійшов із рейок у березні

Про це повідрмляє пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням компанії на сайті, за попередніми оцінками експертної комісії, ремонт мав зайняти близько року.



"Завдяки роботі фахівців сервісної групи Hyundai Rotem та філії "Українська залізнична швидкісна компанія" всі роботи вдалося виконати за чотири місяці, працювали цілодобово. Загальна вартість робіт становила майже 67 млн грн", - зазначають у компанії.



"Укрзалізниця" вже завершила випробування поїзда. З 14 серпня він буде включений у роботу. Перший рейс буде виконано за маршрутом №724 Київ - Харків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb