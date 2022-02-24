Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін, передає "Еспресо.Захід".

"Залізниця працює за графіком. Весь критичний арсенал працює. Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так і вантажних потягів. Вантажний рух ми тимчасово призупинили тільки по деяких ділянках. Ми посилено працюємо над евакуацією людей з Луганської та Донецької областей. На даний момент вже евакуйовано понад 12 тис. чоловік. Наші вокзали стали точкою опори для населення. Працюють всі вокзали, окрім двох: Херсон та Конотоп. Вони тимчасово евакуйовані. Ми повернемося до них, як тільки ми повернемо контроль над цими містами. Критичну інфраструктуру майже не пошкоджено. Є одна пошкоджена опора та два підірвані мости на стиках з Росією", - сказав Олександра Камишін.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

Росія втратила три вертольоти під аеродромом Гостомель у Київській області.

О 19:37 стало відомо, що росіяни контролюють над аеропортом у Гостомелі (менше ніж 10 км від Києва).

Бій за Гостомель: українці продовжують боротись за аеродром

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