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Укрзалізниця модернізувала три поїзди для маломобільних людей за майже 160 млн грн

1 вересня, 2021 середа
10:40

Укрзалізниця направила 158 млн грн на модернізацію трьох поїздів для маломобільних груп людей

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця модернізувала вже третій приміський поїзд та зробила його безбар'єрним. Ці поїзди пристосовані для подорожей маломобільних людей. На модернізацію зазначених інклюзивних поїздів Укрзалізниця направила 158 млн грн без ПДВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі такий поїзд курсує на фастівському напрямку, який є одним із найпопулярніших. Ще два найближчим часом вийдуть на маршрути.

Ці поїзди мають вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, встановлені пандуси, кнопки виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля. Також змінено низку систем та деталей інтер'єру, встановлено кріплення для велосипедів.

"Питання безбар’єрного доступу актуальне для Укрзалізниці, оскільки компанія є партнером відповідної програми Офісу першої леді Олени Зеленської. Наразі розробляється комплексна стратегія розбудови інклюзивних вокзальних комплексів, які будуть зручними для всіх груп маломобільних людей як з позиції навігації та логістики, так і з позиції сервісу та безпосередньо посадки у вагон", - відзначили у компанії.

Загалом, додали в Укрзалізниці, до кінця року компанія планує модернізувати з урахуванням елементів безбар'єрності ще чотири поїзди.

У пресслужбі зазначили, що усі роботи з ремонту поїздів виконано на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу.

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Укрзалізниця
поїзди
інклюзивність
ремонт
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