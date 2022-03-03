Укрзалізниця надала ЗСУ вагони для вивезення тіл російських окупантів
Укрзалізниця надала армії вагони-рефрижератори у відповідь на запит про 20 вагонів для вивезення мертвих росіян зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.
Вагони-рефрижератори обладнані спеціальними холодильниками, завдяки чому вантаж-200 не піддається впливу фізико-хімічних факторів.
Вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні. Також Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.
Ці вагони перевозитимуть виключно вбитих окупантів. Тіла загиблих українських солдатів евакуйовують Збройні сили України.
- Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ, українські військові знищили близько 9000 окупантів і 900 російських бойових машин.
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