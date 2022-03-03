Укрзалізниця надала ЗСУ вагони для вивезення тіл російських окупантів

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



"Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.



Вагони-рефрижератори обладнані спеціальними холодильниками, завдяки чому вантаж-200 не піддається впливу фізико-хімічних факторів.



Вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні. Також Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.



Ці вагони перевозитимуть виключно вбитих окупантів. Тіла загиблих українських солдатів евакуйовують Збройні сили України.



Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ, українські військові знищили близько 9000 окупантів і 900 російських бойових машин.