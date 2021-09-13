Укрзалізниця оголосила конкурс на посаду голови правління

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Оголошення конкурсного відбору на посаду постійного голови правління АТ "Українська залізниця", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заявки приймаються до 6 жовтня 2021 року.

Так, претендент на посаду повинен мати щонайменше 5 років досвіду в управлінні великими компаніями та досвід в управлінні складними проєктами в області організаційних змін, доведені навички та досвід розробки і реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу.

Також він повинен мати досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проєктів, досвід впровадження практик корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств, мати ділову репутацію, вільно володіти українською, російською та англійською мовами.

До обов'язків керівника Укрзалізниці входять: головування та сприяння роботі правління товариства як колегіального органу; застосовування ефективних практик управління по всій установі, у її відносинах з наглядовою радою, а також з правлінням та нижчими рівнями керівництва; управління відносинами з урядом; забезпечення стратегічного та щоденного управління компанією; забезпечення ефективного менеджменту стейкхолдерів; імплементація довгострокової стратегії компанії.

Крім цього, обов'язками нового керівника Укрзалізниці стануть: реформування моделі управління бізнесом, трансформація організаційної структури УЗ, впровадження рішень для покращення якості пасажирських послуг, покращення фінансових показників, розробка та послідовна реалізація плану зменшення витрат та підвищення ефективності бізнес-процесів, розвиток міжнародного залізничного сполучення, боротьба з корупцією та підвищення кібернетичної безпеки. Кабінет міністрів 27 березня погодив звільнення Жмака з посади голови правління Укрзалізниці.

4 серпня Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

9 серпня Наглядова рада Укрзалізниці погодила звільнення Івана Юрика з посади в.о. голови правління компанії та рекомендувала призначення на цю посаду Олександра Камишіна. Згодом, Кабінет міністрів призначив Олександра Камишіна новим виконувачем обов’язків голови правління "Укрзалізниці".

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