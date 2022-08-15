Укрзалізниця оголосила про затримку кількох потягів: список
Укрзалізниця інформує про затримки деяких поїздів через вплив погодніх умов та знеструмлення окремих ділянок
Список оприлюднили у телеграмі УЗ.
- Поїзд №2 Івано-Франківськ — Харків: затримується на 1 год 50 хвилин.
- Поїзд №259 Івано-Франківськ — Суми: із затримкою на 1 год 30 хв.
- Поїзд №732 Київ — Запоріжжя: відправлення із затримкою на 2 год 11 хвилин.
- Поїзд №715 Київ — Перемишль: затримано на 35 хвилин.
- Поїзд №701 Київ — Вінниця: затримка на 1 год 33 хв
- Поїзд №722 Київ — Харків: затримується на 47 хвилин
- Поїзд №36 Одеса — Перемишль: затримка на 1 год 9 хв.
Крім того, затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку. Водночас на рух кільцевої електрички ситуація впливу не має.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.03
Купівля 39.03Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе