Список оприлюднили у телеграмі УЗ.

Поїзд №2 Івано-Франківськ — Харків: затримується на 1 год 50 хвилин.

Поїзд №259 Івано-Франківськ — Суми: із затримкою на 1 год 30 хв.

Поїзд №732 Київ — Запоріжжя: відправлення із затримкою на 2 год 11 хвилин.

Поїзд №715 Київ — Перемишль: затримано на 35 хвилин.

Поїзд №701 Київ — Вінниця: затримка на 1 год 33 хв

Поїзд №722 Київ — Харків: затримується на 47 хвилин

Поїзд №36 Одеса — Перемишль: затримка на 1 год 9 хв.

Крім того, затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку. Водночас на рух кільцевої електрички ситуація впливу не має.