Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 17 квітня:



06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb