Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 30 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 30 квітня:



11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1



16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро





21 квітня у чотирьох вагонах поїзда Запоріжжя - Львів вибило вікна вибуховою хвилею й уламками, Укрзалізниця просить пасажирів не перебувати біля віконних отворів потяга під час повітряної тривоги.

У п'ятницю, 22 квітня, було відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом.

Спеціально облаштований 8-вагонний медичний поїзд Укрзалізниці 26 квітня привіз до Львова 25 пацієнтів різного ступеня важкості в супроводі бельгійських лікарів та українських волонтерів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb