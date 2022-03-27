Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 27 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 27 березня:



Харків:

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.



Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.



Краматорськ:

13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;

16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.



Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.





Нагадаємо, 24 березня евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.

26 березня російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ. Одна людина отримала поранення

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