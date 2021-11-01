Укрзалізниця отримала перші п'ять пасажирських вагонів від від Крюківського заводу
Укрзалізниця отримала перші п'ять зі ста пасажирських вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу за бюджетний кошт
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Перші п'ять купейних вагонів з партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу та придбаних за кошти державного бюджету пройшли в столиці фінальну прийомку фахівцями філії "Пасажирська компанія" Укрзлазізниці", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що за умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені Укрзалізниці до кінця 2021 року.
Відтак, компаніям з випередженням графіка вже отримала перші 5 купейних вагонів із цієї партії.
За інформацією Укрзалізниці, в рамках договору зазначені вагони виготовлено на потужностях Крюківського вагонобудівного заводу на замовлення Укрзалізниці з фінансуванням з держбюджету.Зазначається, що завод має побудувати та поставити компанії 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда. У 2021 році у бюджеті України передбачено виділення 3 млрд грн на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе