Укрзалізниця отримала перші п'ять пасажирських вагонів від від Крюківського заводу

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



"Перші п'ять купейних вагонів з партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу та придбаних за кошти державного бюджету пройшли в столиці фінальну прийомку фахівцями філії "Пасажирська компанія" Укрзлазізниці", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що за умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені Укрзалізниці до кінця 2021 року.



Відтак, компаніям з випередженням графіка вже отримала перші 5 купейних вагонів із цієї партії.



За інформацією Укрзалізниці, в рамках договору зазначені вагони виготовлено на потужностях Крюківського вагонобудівного заводу на замовлення Укрзалізниці з фінансуванням з держбюджету.Зазначається, що завод має побудувати та поставити компанії 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда. У 2021 році у бюджеті України передбачено виділення 3 млрд грн на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.



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