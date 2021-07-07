Укрзалізниця підвищила на 10% зарплати співробітникам, які отримують менше 30 тис. грн

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



За словами в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, з 1 червня годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, які мають оклад менше 30 тис. грн, підвищено на 10%.

"Виконуємо домовленості - підвищуємо тарифні ставки та посадові оклади тим працівникам, у яких окладна частина менше 30 тис. грн. Правління прийняло рішення запровадити зазначені зміни з 1 червня. За липень залізничники отримають вже збільшені зарплати, а перерахунок за червень буде здійснено при нарахуванні зарплати за серпень", - цитує пресслужба слова Юрика.

За його словами, зазначені пропозиції було опрацьовано спільно з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України, зміни були внесені до Положення про оплату праці працівників Укрзалізниці.