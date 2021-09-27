Укрзалізниця почала продаж непрофільних активів: планує отримати мінімум 13 млн грн

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, перший аукціон з продажу непрофільних активів Укрзалізниці відбувся 27 вересня.



"Вперше в історії компанія виставляє на аукціон будівлі, які не є профільними. Сьогодні на кону п'ять лотів: нежитлові приміщення, магазини, спиртосховище", - зазначили у пресслужбі.



У компанії додали, що від першої партії непрофільних активів Укрзалізниця планує отримати 13 млн грн. Загалом до кінця року компанія планує отримати від реалізації непрофільних активів мінімум півмільярда гривень.



Компанія також планує розпочати продаж ще чотирьох лотів 5 жовтня. Мова йде про приміщення аптеки, підвальне приміщення, нежитлове приміщення та магазин.

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