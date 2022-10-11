Укрзалізниця попередила про затримку 37 потягів

Про це компанія написала в телеграмі.

Станом на 08:30 11 жовтня за звичним графіком рухається 40 поїздів. 14 рейсів затримуються на час до 30 хв, а ще 23 - на час від 30 хв і більше.

"Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів", - ідеться в повідомлені.

Також зазначили, що київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, а рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізували, напругу в контактній мережі відновили.

Крім того, Укрзалізниця нагадала, що слідкувати за затримками потягів можна слідкувати на сайті, у чат-ботах УЗ у розділі "онлайн-табло" та в застосунку.

11 жовтня Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг із Покровська до Львова.