Про це Укрзалізниця поінформувала в телеграмі.

26 січня затримуються два потяги Укрзалізниці:№43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08) та №743/744 Київ – Львів (+0:46).

Також пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ пересадять на інший потяг:

"У зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці ми організовуємо пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково", - повідомила пресслужба.

Нагадаємо, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк ранком 26 січня попередила про загрозу масованого ракетного удару.

Пізніше в четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами: декілька областей звітували про роботу ППО в регіонах.

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