Укрзалізниця попередила про затримку потягів у західному напрямку

Про це йдеться в телеграм-каналі Укрзалізниці.

В Укрзалізниці попередили про можливу затримку поїздів, які курсують у західному напрямку, через ушкодження контактної мережі. І додали, що резервні тепловози вже готуються до того, щоб забезпечити безперебійний рухТакож Укрзалізниця готує резервні вагони, за потреби буде оголошено додаткові рейси потягів.

На 10-ту ранку в Україні всі залізничні вокзали працювали у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири перебували в укриттях.

Сьогодні, 10 жовтня, росіяни завдали масового удару по містах України. Оприлюднено інформацію про прильоти у Києві, Дніпрі, Хмельницькому, Кривому Розі, Житомирі, Львові, Харкові, Івано-Франківську й інших містах.

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