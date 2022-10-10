Укрзалізниця попередила про затримку потягів у західному напрямку
Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку через ушкодження контактної мережі
Про це йдеться в телеграм-каналі Укрзалізниці.
В Укрзалізниці попередили про можливу затримку поїздів, які курсують у західному напрямку, через ушкодження контактної мережі. І додали, що резервні тепловози вже готуються до того, щоб забезпечити безперебійний рухТакож Укрзалізниця готує резервні вагони, за потреби буде оголошено додаткові рейси потягів.
На 10-ту ранку в Україні всі залізничні вокзали працювали у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири перебували в укриттях.
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