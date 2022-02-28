Укрзалізниця повертатиме кошти за рейси, скасовані у зв'язку з воєнними діями

Про це перевізник повідомив у Telegram.

Всі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасовуваний у зв'язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки, або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", - йдеться у дописі.

Про те, як будуть курсувати поїзди Укрзалізниці станом на 28 лютого можна дізнатися за посиланням тут.

Правила повернення квитків можна знайти на офіційному сайті Укрзалізниці.