Укрзалізниця повертатиме кошти за рейси, скасовані у зв'язку з воєнними діями
В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на рейси, які скасували через вторгнення військ РФ на територію України
Про це перевізник повідомив у Telegram.
Всі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасовуваний у зв'язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки, або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", - йдеться у дописі.
Про те, як будуть курсувати поїзди Укрзалізниці станом на 28 лютого можна дізнатися за посиланням тут.
Правила повернення квитків можна знайти на офіційному сайті Укрзалізниці.
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