Укрзалізниця повідомила про повторний зсув ґрунту у Чернівецькій області: пасажирів відправили в об'їзд
Укрзалізниця повідомила про повторний зсув ґрунту на ділянці Новоселиця - Мамалига у Чернівецькій області
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.
Згідно з повідомленням, повторне просідання землеполотна під колією на перегоні Новоселиця - Мамалига зафіксовано вночі 23 вересня.
"Задля безпеки пасажирів поїзд №118/117 Чернігів - Чернівці спрямовано до кінцевої станції об'їзим шляхом, через Тернопіль та Заліщики без зупинок на станціях", - зазначили у пресслужбі.
У компанії додали, що поїзд №118/117 Чернігів - Чернівці прибув до Чернівців орієнтовно о 10:15. Час затримки склав близько 2 годин.
Зазначається, що до ліквідації наслідків провалу залучені фахівці МНС та Укрзалізниці.
До стабілізації ситуації із станом землеполотна відправка рейсу з обох кінцевих станцій відбуватиметься за розкладом. Але через об'їзд час поїзда в дорозі збільшиться орієнтовно на дві години.
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