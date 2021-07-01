Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через складні погодні умови

Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.



"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки потягів", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, на 3 години 34 хв затримався поїзд №5 Ужгород - Херсон; поїзд №81 Ужгород Київ затримався на 3 год 32 хв; №50 Трускавець - Київ затримався на 3 год 6 хв; №25 Рахів - Одеса затримався на 1 год 50 хв; №70 Львів - Маріуполь затримався на 1 год 50 хв; №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка затримався на 1 год 24 хв; №11 Львів - Одеса затримався на 1 год 22 хв; №18 Ужгород - Харків затримався на 1 год 14 хв.

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