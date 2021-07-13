Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда з Житомира до Одеси

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця, зважачючи на велику популярність маршруту, призначила додаткові рейси поїзда №131/132 Житомир - Одеса.



Зазначається, що додаткові рейси заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня, а також на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня.



Поїзд відправлятиметься з Житомира о 23:15 і прибуватиме до моря о 9:29. Зворотно з Одеси він вирушатиме о 12:27 і прибуватиме до Житомира о 22:10.

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