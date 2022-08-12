Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Евакуаційний потяг 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

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