Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
З Покровська до Львова Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг на 12 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Евакуаційний потяг 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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