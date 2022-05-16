Укрзалізниця призначила на 16 травня один додатковий евакуаційний потяг
Укрзалізниця ризначила на 16 травня додатковий евакуаційний потяг із Покровська
Про це Укрзалізниця повідомляє на своєму офіційному сайті.
Поїзд номер 234/233 їхатиме за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
Як зазначають в УЗ, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
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На Луганщині й Донеччині 15 травня ЗСУ відбили 17 атак, збили два гелікоптери, а росіяни обстріляли 32 житлові будинки у 23 населених пунктах.
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