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Укрзалізниця призначила низку евакуаційних поїздів зі Сходу України. Перелік і розклад

25 липня, 2022 понедiлок
17:06
Суспільство Укрзалізниця

Місцева влада низки міст на Сході України закликає людей до евакуації, а залізниця надає такі можливості

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Евакуація з зони бойових дій триває: нагадуємо жителям Слов’янська, Краматорська та найближчих населених пунктів про загрозу інтенсифікації бойових дій та неминучі перебої з опаленням, водопостачанням та водовідведенням у регіоні, особливо в опалювальний сезон", - йдеться у повідомленні.

  • Безкоштовний евакуаційний поїзд №234 Покровськ — Львів (через Дніпро). Він курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби. На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають".
  • Поїзд №45 Харків — Ужгород вирушає з Харкова о 13:10, прибуває до Ужгорода о 14:37 (через Львів).
  • Поїзд №15 Харків — Івано-Франківськ курсує по парних числах, відправлення з Харкова о 16:35, прибуття до Івано-Франківська о 13:10 (через Львів).
  • Поїзди Інтерсіті+ №725 та №723 сполученням Харків — Київ. Рейс №725 вирушає з Харкова щоденно о 08:30 і прибуває до Києва о 15:26. Рейс №723 вирушає з Харкова щоденно о 13:34 та прибуває до Києва о 20:19.
  • Додатково з 29 липня курсуватиме поїзд №287 Харків — Одеса. Він вирушатиме з Харкова по непарних числах о 07:58, прибуватиме до Одеси о 10:39. Мешканцям Донеччини зручніше буде сісти на цей поїзд у Лозовій (туди поїзд прибуває з Харкова о 10:24). Крім того, цей поїзд робить важливу зупинку в Нікополі, який також усе частіше потерпає від російських обстрілів.
  • Дістатися Харкова для подальшої пересадки на поїзди далекого сполучення можна низкою приміських маршрутів, що курсують від станції Лозова: електропоїзди вирушають 6 разів на день, о 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 та 19:40 (до Біляївки).

"Пам’ятайте: ваша евакуація дає можливість ЗСУ спокійно працювати, захищаючи нашу землю. Стіни, городи та інше майно не варті вашого життя", - додають в Укрзалізниці.

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