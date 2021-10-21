Укрзалізниця розгорнула пункти COVID-вакцинації і тестування на вокзалах у 10 містах: список
Укрзалізниця розгорнула пункти експрес-тестування на COVID-19 на вокзалах у десяти містах, а також пункти вакцинації - у п'яти
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Від 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що пункти експрес-тестування працюють на залізничних вокзалах у десяти містах: Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачево, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві. Пасажири, які мають квиток на проїзд можуть зробити тестування за 350 грн.
Крім того, Укрзалізниця відкрила пункти безкоштовної вакцинації на залізничних вокзалах у п'яти містах: у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.
У компанії додали, що Укрзалізниця планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.
- Нагадаємо, 21 жовтня на території київського залізничного вокзалу відкрили лабораторію для проведення експрес-тестування на COVID-19.
- В Україні з 21 жовтня змінилися правила пасажирських перевезень під час карантинних обмежень. Для посадки у транспорт міжобласного сполучення необхідно мати сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або чинний результат ПЛР чи експрес-тесту на коронавірус.
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