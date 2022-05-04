Укрзалізниця відновила курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ "Київ - Дніпро"

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Укрзалізниці.



Квитки на потяг Київ - Дніпро вже у продажі.



"З 6 травня поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02, прибуватиме до Дніпра о 13:30. Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години", - повідомили в Укрзалізниці.





З 3 травня поїзд №234/233 курсуватиме у сполученні Покровськ – Львів замість Покровськ – Чоп.

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