Укрзалізниця відновила міжнародне сполучення зі Словаччиною
Укрзалізниця 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.
Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, Укрзалізниця з 1 липня відновила міжнародне сполучення зі Словаччиною.
Зазначається, що це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць та у зв'язку із покращенням епідемічної ситуації.
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