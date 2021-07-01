Укрзалізниця відновила міжнародне сполучення зі Словаччиною

Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця з 1 липня відновила міжнародне сполучення зі Словаччиною.



Зазначається, що це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць та у зв'язку із покращенням епідемічної ситуації.

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