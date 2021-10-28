Укрзалізниця відновила рух ділянкою на Житомирщині, де сталося сходження вагонів
Укрзалізниця відновила рух ділянкою у Житомирській області, де раніше сталося сходження вагонів
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.
Згідно з повідомленням, перший пасажирський поїзд №30 Ужгород - Київ відправився зі ст. Чорнорудка у Житомирській області. Він має проїхати по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад 1 годину.
У пресслужбі зазначили, що надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою.
- Нагадаємо, Укрзалізниця 27 жовтня попередила про затримку поїзда на чотири години через схід вагонів на Житомирщині.
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