Укрзалізниця вперше запустила контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, поїзд відправився з контейнерного терміналу "ЦТС "Ліски" Укрзалізниці, що у Києві. У складі поїзда 43 сорокафутові контейнери з пиломатеріалами. На своєму шляху до міста Сіань поїзд подолає майже 10 тис. км через територію чотирьох країн, орієнтовний час у дорозі складатиме 18 діб.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна має великий експортний потенціал і Мінінфраструктури працює над його розвитком.



"Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику. Так, наприклад, в ЄС частка контейнерних перевезень - близько 45%. В Україні ми говоримо лише про 2,5%", - цитує пресслужба слова Кубракова.



Наразі, зауважив Кубраков, відомство не може на повну використовувати фактор географічного розташування, адже, фактично, українська залізнична та портова інфраструктура все ще у застарілому стані.



Однак, додав він, Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азійськими країнами - тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки.



В.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін у свою чергу додав, що залізничні контейнерні перевезення наразі є найоптимальнішим транспортом для розвитку торгівельних відносин між Україною та Китаєм.