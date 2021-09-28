Укрзалізниця вперше запустила контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю
Укрзалізниця 28 вересня запустила перший в історії незалежної України контейнерний поїзд з експортним вантажем за маршрутом Україна - Китайська Народна Республіка (КНР)
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, поїзд відправився з контейнерного терміналу "ЦТС "Ліски" Укрзалізниці, що у Києві. У складі поїзда 43 сорокафутові контейнери з пиломатеріалами. На своєму шляху до міста Сіань поїзд подолає майже 10 тис. км через територію чотирьох країн, орієнтовний час у дорозі складатиме 18 діб.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна має великий експортний потенціал і Мінінфраструктури працює над його розвитком.
"Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику. Так, наприклад, в ЄС частка контейнерних перевезень - близько 45%. В Україні ми говоримо лише про 2,5%", - цитує пресслужба слова Кубракова.
Наразі, зауважив Кубраков, відомство не може на повну використовувати фактор географічного розташування, адже, фактично, українська залізнична та портова інфраструктура все ще у застарілому стані.
Однак, додав він, Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азійськими країнами - тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки.
В.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін у свою чергу додав, що залізничні контейнерні перевезення наразі є найоптимальнішим транспортом для розвитку торгівельних відносин між Україною та Китаєм.
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