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Укрзалізниця з 10 лютого скасовує заборону на транзит до Польщі

5 лютого, 2022 субота
18:43
Економіка

АТ "Укрзалізниця" з 10 лютого 2022 року скасовує заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Республіки Польщі

Це стало можливим завдяки досягненню взаємовигідного порозуміння між залізниць двох країн, зазначається на офіційному сайті компанії.

Зокрема, в результаті численних переговорів, проведених Укрзалізницею з керівництвом Польської залізниці, поляки покращили приймання поїздів з української сторони на стику Ізов - Грубешів.

"Щоденний обмін піднявся і в окремі дні сягав 10 поїздів. Цих показників достатньо для ритмічних перевезень між країнами без скупчення вагонів на кордоні. Раніше цей показник сягав максимум 8-9 поїздів, а інколи й 7 поїздів на добу", - наголошується у повідомленні УЗ, оприлюдненому сьогодні, 5 лютого 2022 року.

Також Укрзалізниця продовжує роботу над збільшенням пропускної здатності залізничної інфраструктури у напрямку Республіки Польща. Зокрема, триває електрифікація дільниці Ковель - Ізов - Держкордон. Усі роботи на напрямку планується закінчити до кінця червня 2022 року.

"Укрзалізниця сподівається, що Польська залізниця також долучиться до модернізації цього напрямку та електрифікує дільницю Держкордон - Грубешів завдовжки 1,5 км, що знаходиться на території сусідньої країни", - заявлють українські залізничники.

Крім того, АТ "Укрзалізниця" очікує погодження залізничною компанією «ПКП ЛХС» (Польща) зміни плати за використання вагонів власності Української залізниці, яка є значно нижчою ринкової. Наразі нарахування здійснюється за умовами договору, який був підписаний ще у 2019 році.

"При цьому Укрзалізниця реалізує послугу перевезень у власних вагонах територією України через систему Прозорро. Це дозволяє розподіляти вантажні вагони на конкурентних умовах та за ринковою вартістю", - кажуть в АТ "Укрзалізниця".

 

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Польща
залізниця
Укрзалізниця
транзит
українсько-польські відносини
УЗ
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